Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:37, 13 августа 2024Ценности

Кайли Дженнер в откровенном образе попала на обложку Vogue

Телезвезда Кайли Дженнер в платье с голыми плечами попала на обложку Vogue

Изображение: обложка Vogue

Американская телезвезда Кайли Дженнер в откровенном образе попала на обложку британского Vogue. Соответствующий материал появился на сайте модного издания.

На размещенном фото 27-летняя предпринимательница запечатлена на фоне зелени и белых цветов. Она позировала перед камерой в черных капроновых колготках и фиолетовом платье, оголив плечи и продемонстрировав бедро. Визажисты сделали Дженнер макияж в нюдовых тонах и уложили волосы в небрежную прическу.

За время съемки знаменитость примерила белое латексное боди, оформленное глубоким декольте и высокими вырезами на бедрах. При этом она надела на него прозрачное коричневое платье длины мини с драпировкой.

Ранее сообщалось, что одна деталь на фото Дженнер указала на присутствие актера Тимоти Шаламе на ее 27-летии.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      ООН запросила у России доступ в Курскую область. Москва требовала осудить «варварское нападение» ВСУ

      В сети появились снимки олимпийской чемпионки в бикини без фотошопа

      Поджигателей военкомата в Мурманске осудили на 17 и 14 лет

      В США допустили срочное завершение конфликта на Украине

      Экс-разведчик предрек потерю Сумской области для Украины из-за атаки на Курскую область

      Российский клуб заявил футболиста с фамилией из 25 букв

      Байден отказался комментировать атаку украинских войск на Курскую область

      Туристов расстроил пропавший из-за дождей пенис великана

      Весь мир следил за парнем, который не спал 11 суток ради мирового рекорда. Почему этот эксперимент может его погубить?

      Глава евродипломатии от имени ЕС выразил поддержку наступлению ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше