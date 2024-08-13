Кайли Дженнер в откровенном образе попала на обложку Vogue

Телезвезда Кайли Дженнер в платье с голыми плечами попала на обложку Vogue

Американская телезвезда Кайли Дженнер в откровенном образе попала на обложку британского Vogue. Соответствующий материал появился на сайте модного издания.

На размещенном фото 27-летняя предпринимательница запечатлена на фоне зелени и белых цветов. Она позировала перед камерой в черных капроновых колготках и фиолетовом платье, оголив плечи и продемонстрировав бедро. Визажисты сделали Дженнер макияж в нюдовых тонах и уложили волосы в небрежную прическу.

За время съемки знаменитость примерила белое латексное боди, оформленное глубоким декольте и высокими вырезами на бедрах. При этом она надела на него прозрачное коричневое платье длины мини с драпировкой.

Ранее сообщалось, что одна деталь на фото Дженнер указала на присутствие актера Тимоти Шаламе на ее 27-летии.