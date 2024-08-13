Одна деталь на фото Кайли Дженнер указала на присутствие Тимоти Шаламе на ее 27-летии

Одна деталь на фото телезвезды Кайли Дженнер указала на присутствие актера Тимоти Шаламе на ее 27-летии. Соответствующий пост и комментарии появились на платформе Reddit.

Юзеры обратили внимание на видео подруги Дженнер, которое она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). На размещенных кадрах предпринимательница, одетая в черное платье, держит в руках торт со свечами. При этом в левом нижнем углу фото можно заметить белые кеды.

Пользователи сети отметили, что подобную обувь носил Шаламе на балу Met Gala в 2021 году. «У меня были похожие, но я приму это как подтверждение их романа», «Определенно, он ее парень», «Где же ему еще быть?», «Я читала, что на самом деле это он устроил ей вечеринку в виде сюрприза», «Они точно вместе», — комментировали они.

В июле анонимный инсайдер раскрыл новые подробности отношений Дженнер и Шаламе. Выяснилось, что телезвезда захотела создать с актером семью.