Раскрыты новые подробности отношений Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе

Life&Style: Кайли Дженнер захотела создать семью с актером Тимоти Шаламе

Раскрыты новые подробности отношений американской телезвезды Кайли Дженнер и актера Тимоти Шаламе. Соответствующий материал публикует Life&Style.

По словам источника, предпринимательница захотела создать семью с артистом. «Кайли думает, что Тимоти станет отличным отцом, и даже спрашивала его о том, чтобы создать семью. Тимоти сначала немного опешил и подумал, что, может быть, Кайли просто шутит, но нет, она была совершенно серьезна. Хотя он любит детей, ему понадобится время хорошенько все обдумать», — рассказал он.

При этом анонимный инсайдер подчеркнул, что Шаламе относится к Дженнер крайне серьезно и действительно в нее влюблен. «У них настоящие чувства друг к другу. Он действительно восхищается спокойствием и уверенностью в себе Кайли», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее в июле Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе впервые за несколько месяцев заметили вместе на публике. Папарацци запечатлели пару на прогулке в Лос-Анджелесе.