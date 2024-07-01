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12:49, 1 июля 2024Ценности

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе впервые за несколько месяцев заметили вместе на публике

Телезвезду Кайли Дженнер и актера Тимоти Шаламе заметили вместе на публике

Фото: Robert Deutsch / USA TODAY Sports / Reuters

Американскую телезвезду Кайли Дженнер впервые за несколько месяцев заметили на публике вместе с популярным актером Тимоти Шаламе. Соответствующие снимки публикует Us Magazine.

Папарацци запечатлели пару на прогулке в Лос-Анджелесе. На размещенных кадрах видно, что знаменитости надели черные маски, пытаясь скрыть лицо от камер. Предпринимательницу сфотографировали в белом кроп-топе, широких черных штанах и тапках, а Шаламе предпочел черные лонгслив и шорты в сочетании с кроссовками спортивного бренда Nike.

В мае Кайли Дженнер спровоцировала слухи о помолвке с актером Тимоти Шаламе. В завирусившемся на платформе TikTok видео фанаты обратили внимание на то, что телезвезда теперь носит на безымянном пальце правой руки кольцо с бриллиантом.

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      Карина Черных
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