Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе впервые за несколько месяцев заметили вместе на публике

Телезвезду Кайли Дженнер и актера Тимоти Шаламе заметили вместе на публике

Американскую телезвезду Кайли Дженнер впервые за несколько месяцев заметили на публике вместе с популярным актером Тимоти Шаламе. Соответствующие снимки публикует Us Magazine.

Папарацци запечатлели пару на прогулке в Лос-Анджелесе. На размещенных кадрах видно, что знаменитости надели черные маски, пытаясь скрыть лицо от камер. Предпринимательницу сфотографировали в белом кроп-топе, широких черных штанах и тапках, а Шаламе предпочел черные лонгслив и шорты в сочетании с кроссовками спортивного бренда Nike.

В мае Кайли Дженнер спровоцировала слухи о помолвке с актером Тимоти Шаламе. В завирусившемся на платформе TikTok видео фанаты обратили внимание на то, что телезвезда теперь носит на безымянном пальце правой руки кольцо с бриллиантом.