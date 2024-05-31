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14:16, 31 мая 2024Ценности

Кайли Дженнер спровоцировала слухи о помолвке с Тимоти Шаламе

Фото: Picture Lux / Legion-Media

Американская телезвезда Кайли Дженнер спровоцировала слухи о помолвке с актером Тимоти Шаламе. На соответствующее видео обратили внимание журналисты издания The Sun.

На платформе TikTok стал вирусным ролик с фрагментом нового эпизода реалити-шоу «Семейство Кардашьян». На размещенных кадрах запечатлена 26-летняя предпринимательница, одетая в футболку и брюки черного цвета. В середине видео знаменитость покрутила на безымянном пальце широкое кольцо с бриллиантами.

Пользователи сети предположили, что девушка получила от возлюбленного предложение выйти замуж. «У Кайли обручальное кольцо?», «Кайли помолвлена? У нее на пальце кольцо?», «Так рада за нее! Она выходит замуж!», «Кто-нибудь раньше видел, чтобы Кайли носила кольца на пальцах?», «Она ведь не очень любит украшения на руках», — писали они.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе заметили на романтическом ужине. Анонимные инсайдеры рассказали, что знаменитости посетили один из самых популярных ресторанов Нью-Йорка.

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      Мария Винар
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