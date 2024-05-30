Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе заметили на романтическом ужине

Инсайдеры заметили телезвезду Кайли Дженнер и актера Тимоти Шаламе на романтическом ужине. Об этом пишет People.

Собеседники издания рассказали, что знаменитости отправились на свидание в один из самых популярных ресторанов Нью-Йорка. По их словам, 28-летний актер вел себя спокойно и мило со своей 26-летней возлюбленной. Позже, как отмечают анонимные источники, к звездам присоединилась еще одна пара.

В марте сообщалось, что фанаты заподозрили Кайли Дженнер в расставании с Тимоти Шаламе, поскольку с начала года они редко появлялись на мероприятиях вместе. Также поводом для беспокойства стало видео, в котором телезвезда показала, как занимается повседневными делами со старшей сестрой Кендалл Дженнер и шестилетней дочерью Сторми.