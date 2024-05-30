Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:21, 30 мая 2024Ценности

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе заметили на романтическом ужине

Фото: Christopher Polk / Golden Globes 2024 / Golden Globes 2024 via Getty Images

Инсайдеры заметили телезвезду Кайли Дженнер и актера Тимоти Шаламе на романтическом ужине. Об этом пишет People.

Собеседники издания рассказали, что знаменитости отправились на свидание в один из самых популярных ресторанов Нью-Йорка. По их словам, 28-летний актер вел себя спокойно и мило со своей 26-летней возлюбленной. Позже, как отмечают анонимные источники, к звездам присоединилась еще одна пара.

В марте сообщалось, что фанаты заподозрили Кайли Дженнер в расставании с Тимоти Шаламе, поскольку с начала года они редко появлялись на мероприятиях вместе. Также поводом для беспокойства стало видео, в котором телезвезда показала, как занимается повседневными делами со старшей сестрой Кендалл Дженнер и шестилетней дочерью Сторми.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      В суде прошли слушания по делу об убийстве разведчиками жительницы ЛНР. Она служила в ВСУ и ранее сдалась в плен

      США предложат Украине подписать двусторонний договор о безопасности

      Мишустин объяснил планку отсечения для прогрессивной шкалы НДФЛ

      Очередной иск на 30 миллионов рублей за «голую вечеринку» Ивлеевой отклонили

      Россиян предупредили об указывающем на опасное состояние безобидном симптоме

      Американский боец UFC тремя словами описал Россию

      Швеция пригрозила наложить санкции на поставки газа из России

      Россиянам раскрыли популярные схемы «черных риелторов»

      Милонов призвал запретить женщинам ходить без нижнего белья на публике

      В России стартовали продажи первого электромобиля Xiaomi

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше