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20:10, 13 августа 2024Культура

Лидер группы «Коррозия металла» заявил об обыске

Лидер «Коррозии металла» Троицкий сообщил, что в его квартире проведут обыск
Сергей Троицкий

Сергей Троицкий. Фото: Евгений Курсков / Коммерсантъ

Лидер музыкальной группы «Коррозия металла» Сергей Паук Троицкий заявил, что в его съемной квартире проведут обыск после задержания в Новороссийске. Его цитирует ТАСС.

Музыкант сообщил, что его «снова задержали, но уже сотрудники УБЭП Новороссийска». «Везут на съемную квартиру для проведения обыска на предмет обнаружения у меня якобы фальшивых денег», — отметил он.

Ранее Троицкого доставили в отдел полиции Новороссийска после его попытки расплатиться в магазине, предположительно, фальшивой купюрой. Во время разбирательства с прибывшими по вызову полицейскими музыкант нецензурно ругался, за что его привлекли к административной ответственности.

В Новороссийске музыкант и его коллектив «Паук Оркестр» выступали 10 августа в заведении под названием «Пена Паб».

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