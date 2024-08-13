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20:00, 13 августа 2024Силовые структуры

В МВД рассказали подробности о задержании лидера группы «Коррозия металла»

МВД: суд оштрафовал лидера группы «Коррозия металла» за мелкое хулиганство
Начало событий в новости Лидера группы «Коррозия металла» задержали
Сергей Троицкий

Сергей Троицкий. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Лидера группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого доставили в отдел полиции Новороссийска после его попытки расплатиться в магазине, предположительно, фальшивой купюрой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краснодарского управления МВД России.

Полицейских вызвала продавщица торговой точки на проспекте Ленина, сообщившая о мужчине с подозрительной банкнотой. Во время разбирательства с прибывшими по вызову полицейскими музыкант нецензурно ругался, за что его привлекли к административной ответственности.

Суд назначил 58-летнему нарушителю штраф, признав виновным по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ. Сомнительная купюра изъята и передана на экспертизу.

В настоящее время сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции проводят обыск в съемной квартире Троицкого в поисках других фальшивых денег. Он назвал недоразумением свое задержание и настаивает, что не нарушал российские законы.

О задержании в Новороссийске Троицкий сообщил ранее 13 августа. По его словам, он находится в больнице с сотрясением.

В Новороссийске музыкант и его коллектив «Паук Оркестр» выступали 10 августа в заведении под названием «Пена Паб».

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      Любовь Ширижик
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