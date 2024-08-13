Лидера группы «Коррозия металла» задержали

Лидер «Коррозии металла» Троицкий сообщил, что его задержали в Новороссийске

Лидер музыкальной группы «Коррозия металла» Сергей Паук Троицкий сообщил, что его задержала полиция в Новороссийске. Его слова приводит издание RTVI.

По словам Паука, он находится в больнице с сотрясением, а задержание было связано с деньгами.

«Задержали в Новороссийске, типа за фальшивые деньги» — заявил Троицкий.

В Новороссийске Троицкий и его коллектив «Паук Оркестр» выступал 10 августа в заведении под названием «Пена Паб».

Ранее сообщалось, что группа «Коррозия металла» приостановила свою концертную деятельность по решению Троицкого.