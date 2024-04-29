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04:14, 29 апреля 2024Культура

Группа «Коррозия металла» объявила о приостановке деятельности

Солист «Коррозии металла» Паук: группа приостанавливает свою деятельность

Фото: Andrey Titov / Business Online / Glpbal Look Press

Группа «Коррозия металла» приостанавливает свою деятельность. Об этом объявил солист коллектива Сергей Паук Троицкий, его видеообращение опубликовали «Известия» в Telegram.

Как объяснил музыкант, такое решение принято из-за того, что группа не можен рекламировать концерты и приглашать туда публику. Он также подтвердил, что барабанщик группы лежит в коме в больнице Нижнего новгорода.

28 апреля Троицкого оштрафовали за демонстрацию нацистской символики. Сам музыкант заявил, что группа не пропагандирует запрещенную символику и не разбирается в ней.

Ранее появилось видео рейда силовиков в клубе, где должен был состояться концерт «Коррозии металла». На кадрах видно, что посетителям клуба приказали лечь лицом в пол, а тем, кто недостаточно оперативно, по мнению силовиков, выполнял приказ, наносились сопровождаемые матерщиной удары руками и ногами. В ГУ МВД Нижегородской области не комментировали поведение силовиков во время рейда.

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      Марина Совина
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