Группа «Коррозия металла» объявила о приостановке деятельности

Солист «Коррозии металла» Паук: группа приостанавливает свою деятельность

Группа «Коррозия металла» приостанавливает свою деятельность. Об этом объявил солист коллектива Сергей Паук Троицкий, его видеообращение опубликовали «Известия» в Telegram.

Как объяснил музыкант, такое решение принято из-за того, что группа не можен рекламировать концерты и приглашать туда публику. Он также подтвердил, что барабанщик группы лежит в коме в больнице Нижнего новгорода.

28 апреля Троицкого оштрафовали за демонстрацию нацистской символики. Сам музыкант заявил, что группа не пропагандирует запрещенную символику и не разбирается в ней.

Ранее появилось видео рейда силовиков в клубе, где должен был состояться концерт «Коррозии металла». На кадрах видно, что посетителям клуба приказали лечь лицом в пол, а тем, кто недостаточно оперативно, по мнению силовиков, выполнял приказ, наносились сопровождаемые матерщиной удары руками и ногами. В ГУ МВД Нижегородской области не комментировали поведение силовиков во время рейда.