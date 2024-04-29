Полиция рассказала подробности о задержании барабанщика «Коррозии металла»

Музыканта «Коррозии металла» Бейгуна не доставляли в полицию Нижнего Новгорода

Барабанщика группы «Коррозия металла» Марка Бейгуна не доставляли в полицию после выступления в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Нижегородской области.

По информации правоохранителей, в ночь с 27 на 28 апреля музыкант уехал в Москву.

Ранее лидер группы Сергей Паук Троицкий сообщил, что Бейгун впал в кому. Позже выяснилось, что это утка, и в СМИ ее вбросил солист группы Троицкий для того, чтобы привлечь внимание. Об этом рассказал один из музыкантов коллектива «Коррозии металла» Telegram-каналу Baza.

Группа «Коррозия металла» объявила о приостановке деятельности. Музыкант объяснил, что это решение принято из-за того, что группа больше не может рекламировать концерты и приглашать публику на свои выступления.