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13:09, 29 апреля 2024Силовые структуры

Полиция рассказала подробности о задержании барабанщика «Коррозии металла»

Музыканта «Коррозии металла» Бейгуна не доставляли в полицию Нижнего Новгорода
Начало событий в новости Барабанщик группы «Коррозия металла» впал в кому

Фото: Евгений Стукалин / ТАСС

Барабанщика группы «Коррозия металла» Марка Бейгуна не доставляли в полицию после выступления в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Нижегородской области.

По информации правоохранителей, в ночь с 27 на 28 апреля музыкант уехал в Москву.

Ранее лидер группы Сергей Паук Троицкий сообщил, что Бейгун впал в кому. Позже выяснилось, что это утка, и в СМИ ее вбросил солист группы Троицкий для того, чтобы привлечь внимание. Об этом рассказал один из музыкантов коллектива «Коррозии металла» Telegram-каналу Baza.

Группа «Коррозия металла» объявила о приостановке деятельности. Музыкант объяснил, что это решение принято из-за того, что группа больше не может рекламировать концерты и приглашать публику на свои выступления.

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      Анна Габай
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