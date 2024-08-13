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03:04, 13 августа 2024Мир

МАГАТЭ высказалось о причинах пожара на ЗАЭС

Инспекторы МАГАТЭ не смогли определить причину пожара на ЗАЭС
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пока не смогли определить причину пожара на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщается на сайте агентства.

Отмечается, что специалисты не обнаружили остатков покрышек или беспилотников в ходе осмотра поврежденной башни градирни ЗАЭС. В агентстве считают маловероятным, что пожар на башне градирни ЗАЭС начался у ее основания.

В воскресенье, 11 августа, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о возгорании на объекте охладительных систем ЗАЭС в результате обстрела Энергодара украинскими военными. Пожар был полностью потушен утром в понедельник.

Ранее в Британии заявили, что удар Вооруженных сил Украины по Запорожской атомной электростанции свидетельствует о панике украинского лидера Владимира Зеленского.

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      Марина Совина
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