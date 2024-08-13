Маск назвал количество просмотров интервью с Трампом

Маск заявил, что его интервью с Трампом собрало 1 млрд просмотров

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что его интервью с экс-президентом США и кандидатом на должность главы государства от Республиканской партии Дональдом Трампом и последующие обсуждения собрали около миллиарда просмотров. Об этом он написал в своей социальной сети X (бывшая Twitter).

«Совокупные просмотры интервью с Дональдом Трампом и последующие обсуждения другими аккаунтами сейчас составляют около одного миллиарда», — говорится в публикации.

Интервью американского миллиардера с Трампом прошло на площадке Spaces в социальной сети Х.

Накануне беседы с экс-президентом США Маск получил письмо с предупреждением об ответственности за «вредоносный контент» от еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.