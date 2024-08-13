Маск сравнил комиссара Евросоюза с комедийным персонажем

Маск назвал еврокомиссара Бретона персонажем комик-группы «Монти Пайтон»

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск сравнил комиссара Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона с известным комедийным персонажем. Об этом Маск написал в соцсети X.

Предприниматель подчеркнул, что Бретон всегда напоминает ему французского насмешника из знаменитой своим абсурдистским юмором британской комик-группы «Монти Пайтон».

Накануне интервью Маску кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Бретон предупредил владельца соцсети об ответственности за «вредоносный контент». Еврокомиссар также призвал Маска соблюдать принятый в ЕС закон о цифровых услугах.

Также Бретон уточнил, что в своем обращении он напомнил Маску о необходимости соблюдения свободы слова и обеспечения плюрализма в подаче какой-либо информации. Большая аудитория накладывает и большую ответственность, сказал Бретон о Маске.

В мае сообщалось, что экс-глава США Дональд Трамп готов сделать Маска своим консультантом в случае победы на президентских выборах. Это позволило бы бизнесмену влиять на некоторые вопросы экономики и безопасности границ.