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02:41, 13 августа 2024Мир

Маск сравнил комиссара Евросоюза с комедийным персонажем

Маск назвал еврокомиссара Бретона персонажем комик-группы «Монти Пайтон»
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск сравнил комиссара Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона с известным комедийным персонажем. Об этом Маск написал в соцсети X.

Предприниматель подчеркнул, что Бретон всегда напоминает ему французского насмешника из знаменитой своим абсурдистским юмором британской комик-группы «Монти Пайтон».

Накануне интервью Маску кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Бретон предупредил владельца соцсети об ответственности за «вредоносный контент». Еврокомиссар также призвал Маска соблюдать принятый в ЕС закон о цифровых услугах.

Также Бретон уточнил, что в своем обращении он напомнил Маску о необходимости соблюдения свободы слова и обеспечения плюрализма в подаче какой-либо информации. Большая аудитория накладывает и большую ответственность, сказал Бретон о Маске.

В мае сообщалось, что экс-глава США Дональд Трамп готов сделать Маска своим консультантом в случае победы на президентских выборах. Это позволило бы бизнесмену влиять на некоторые вопросы экономики и безопасности границ.

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      Марина Совина
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