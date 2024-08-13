Маск захотел провести интервью с Харрис

Илон Маск сообщил о желании провести интервью с Камалой Харрис

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск сообщил о намерении провести интервью с вице-президентом США Камалой Харрис. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Буду рад также принять Камалу [на площадке] Spaces», — заявил предприниматель.

Ранее на площадке Spaces в сосцсети Х состоялось интервью Маска с кандидатом в президенты США, бывшим американским лидером Дональдом Трампом. На социальную сеть была совершена массированная DDOS-атака, в связи с чем интервью было ненадолго отложено.

Перед беседой с американским политиком Маск также получил предупреждение об ответственности за «вредоносный контент» от еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.