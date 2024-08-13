Масштабная авария на сетях интернета произошла в российском регионе

На Камчатке произошла масштабная авария на сетях интернета

На Камчатке произошла масштабная авария на сетях интернета, из-за чего произошел сбой в работе сети. Об этом сообщил Департамент цифрового развития Чукотского автономного округа в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в районе Елизово. Из-за прорыва магистрального кабеля интернет снабжение российского региона временно переведено на спутниковые каналы связи.

«На данный момент ведутся работы, выехала аварийная бригада, сроки устранения в течении 10-12 часов», — говорится в сообщении.

12 августа в работе мессенджера Telegram в России произошел сбой. Жалобы на работу Telegram начали поступать в 18:45 по московскому времени. Большинство пользователей (42 процента) сообщили о сбое в работе мобильного приложения.