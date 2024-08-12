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19:31, 12 августа 2024Интернет и СМИ

В работе Telegram в России произошел сбой

Пользователи из России пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram

Фото: Thomas Trutschel / PHOTOTHEK / Globallookpress.com

В работе мессенджера Telegram в России произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.su, который отслеживает проблемы с доступом к интернет-ресурсам.

Жалобы на работу Telegram начали поступать в 18:45 по московскому времени. Большинство пользователей (42 процента) сообщили о сбое в работе мобильного приложения, некоторые (25 процентов) заявили о проблемах с получением оповещений, другие (21 процент) столкнулись с общим сбоем. Остальные (9 процентов) пожаловались на сбой в работе версии мессенджера для компьютера и проблемы с доступом к учетной записи.

Большая часть сообщений поступила от пользователей из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также на работу мессенджера пожаловались жители Тверской, Нижегородской и Новосибирской областей.

9 августа стало известно о сбое в работе мессенджера Signal в России. Позднее Роскомнадзор сообщил, что начал ограничивать доступ к сервису из-за нарушения им требований российского законодательства.

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      Евгения Наумова
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