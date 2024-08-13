Минобороны заявило о поражении украинского вертолета Ми-8 в зоне СВО

Минобороны России: средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) за минувшие сутки удалось поразить украинский вертолет Ми-8. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что цель поразили средства противовоздушной обороны (ПВО). Где конкретно удалось сбить вертолет— в оборонном ведомстве не сообщили. Силы ПВО также сбили управляемую авиационную французскую бомбу Hammer, четыре американских снаряда HIMARS и 52 беспилотника ВСУ.

Кроме того, на аэродроме базирования уничтожен истребитель Су-27 воздушных сил Украины. Его, а также три пусковые установки и радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300ПТ удалось поразить силами оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, силами артиллерии и ракетными войсками.

Ранее российские войска за сутки уничтожили два истребителя МиГ-29 Воздушных сил Украины. Их удалось поразить оперативно-тактической авиацией и артиллерией на аэродроме базирования.