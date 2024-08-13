Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:06, 13 августа 2024Россия

Минобороны заявило о поражении украинского вертолета Ми-8 в зоне СВО

Минобороны России: средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) за минувшие сутки удалось поразить украинский вертолет Ми-8. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что цель поразили средства противовоздушной обороны (ПВО). Где конкретно удалось сбить вертолет— в оборонном ведомстве не сообщили. Силы ПВО также сбили управляемую авиационную французскую бомбу Hammer, четыре американских снаряда HIMARS и 52 беспилотника ВСУ.

Кроме того, на аэродроме базирования уничтожен истребитель Су-27 воздушных сил Украины. Его, а также три пусковые установки и радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300ПТ удалось поразить силами оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, силами артиллерии и ракетными войсками.

Ранее российские войска за сутки уничтожили два истребителя МиГ-29 Воздушных сил Украины. Их удалось поразить оперативно-тактической авиацией и артиллерией на аэродроме базирования.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал раскрыл руководителей и участников операции ВСУ под Курском

      В «Одноклассниках» обновили настройки приватности постов

      Цыпленок-мутант с четырьмя лапами вылупился в США

      Раскрыты популярные у россиян страны для отдыха в августе

      В России рассказали о борьбе с передачей советских вооружений Украине

      ООН попросила Россию о доступе в Курскую область из-за вылазки ВСУ

      Командир «Ахмата» заявил об уничтожении большей части вторгшихся под Курск войск ВСУ

      Стало известно о спасении российского солдата бывшим соседом Зеленского

      В России прокомментировали слова Зеленского о целях атаки на Курскую область

      Звезду Disney арестовали за домашнее насилие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше