Минюст Эстонии предложил сдать в аренду одну из тюрем страны

Министр юстиции Эстонии Пакоста предложила сдать в аренду одну из тюрем

Министр юстиции Эстонии Лийза Пакоста предложила продать, законсервировать или сдать в аренду для иностранных заключенных одну из тюрем страны для экономии средств в тюремной системе. Об этом сообщает ERR.

«Мы продадим одну из тюрем, законсервируем, сдадим в аренду и вплоть до того, что сделаем Airbnb, образно говоря», — сообщила Пакоста.

По ее словам, продажа тюрьмы может быть осуществлена с обязательством превратить ее в социальный дом или отель из-за схожей внутренней архитектуры зданий. Как сообщает издание, на данный момент в Эстонии есть три тюрьмы, общее количество мест в которых рассчитано на 3334 человек, а на конец 2023 года в тюрьмах находился 1841 заключенный.

Ранее пресс-секретарь Министерства юстиции Эстонии Таави Сиру заявил, что некоторые страны интересует аренда тюрем в стране, однако у правительства республики в настоящий момент нет планов в отношении пустующих камер. Он отметил, что сначала государству предстоит уладить множество правовых нюансов.