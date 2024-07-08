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13:06, 8 июля 2024Бывший СССР

В Эстонии рассказали об интересе некоторых стран к тюрьмам республики

Представитель Минюста Эстонии Сиру: некоторые страны интересует аренда тюрем

Фото: Layli Foroudi / Reuters

Некоторые страны интересует аренда тюрем в Эстонии, однако у правительства республики в настоящий момент нет планов в отношении пустующих камер. Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства юстиций Эстонии Таави Сиру, передает портал ERR.

«В прошлом был более или менее интерес [других стран] к тому, что [в Эстонии] сокращается число заключенных. Но свидетельство того, что мы сейчас движемся вперед с какой-то конкретной страной [в вопросе аренды тюрем], нет», — приводятся в публикации слова официального представителя Минюста.

Он отметил, что сначала государству предстоит уладить множество правовых нюансов.

Ранее в Эстонии раскрыли план строительства линии обороны на границе с Россией. По словам главы отдела инфраструктуры Государственного центра оборонных инвестиций Кади-Кай Колло, создание системы фортификационных сооружений начнется к 2025 году.

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      Глеб Палехов
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