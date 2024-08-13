Мошенники под предлогом «секретной операции» забрали у россиянки 30 миллионов рублей

В Нижнем Новгороде мошенники обманули женщину на 30 миллионов рублей

В Нижнем Новгороде мошенники под предлогом «секретной операции» обманули 59-летнюю местную жительницу на 30 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД региона.

С мая по июнь пострадавшая общалась через звонки в мессенджере с неизвестными. Сначала они убедили женщину, что ее аккаунт на портале «Госуслуги» взломан и от ее имени якобы хотят оформить крупный займ. Далее ей сообщили о «секретной операции» по поимке преступников, из-за которой пострадавшей пришлось продать квартиры, взять несколько кредитов под залог автомобилей, а деньги перевести на якобы безопасные счета.