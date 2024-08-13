Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:37, 13 августа 2024Силовые структуры

Мошенники под предлогом «секретной операции» забрали у россиянки 30 миллионов рублей

В Нижнем Новгороде мошенники обманули женщину на 30 миллионов рублей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Нижнем Новгороде мошенники под предлогом «секретной операции» обманули 59-летнюю местную жительницу на 30 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД региона.

С мая по июнь пострадавшая общалась через звонки в мессенджере с неизвестными. Сначала они убедили женщину, что ее аккаунт на портале «Госуслуги» взломан и от ее имени якобы хотят оформить крупный займ. Далее ей сообщили о «секретной операции» по поимке преступников, из-за которой пострадавшей пришлось продать квартиры, взять несколько кредитов под залог автомобилей, а деньги перевести на якобы безопасные счета.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Обстановка напряженная». Власти закрыли въезд в один из районов Белгородской области. Там возросла активность ВСУ

      В СВР рассказали о превращении Украины в «черную дыру» Европы

      Стало известно о просьбе США к Турции из-за ситуации на Ближнем Востоке

      Мошенники под предлогом «секретной операции» забрали у россиянки 30 миллионов рублей

      Запад обвинили в подталкивании грузинской оппозиции к госперевороту

      На уехавшего из России Смольянинова наложили арест из-за долгов

      Сторонники Трампа сочли Харрис «самым радикальным либералом»

      В «Одноклассниках» обновили настройки приватности постов

      Украинские военкомы пожаловались на предвзятое отношение

      Глава Суджанского района заявил о тяжелой обстановке в регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше