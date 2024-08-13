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15:24, 13 августа 2024Экономика

Москвичам пообещали возвращение лета

Синоптик Вильфанд спрогнозировал возобновление купального сезона в столице

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Купальный сезон в столице еще может возобновиться, если прогноз о возвращении жары до плюс 30 градусов оправдается. Об этом агентству «Москва» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Уже в субботу, 17 августа, ночные температуры повысятся до 11-16 градусов, а дневные — до плюс 22-27 градусов, спрогнозировал синоптик. В воскресенье, 18 августа, ожидается до плюс 23-28 градусов. Однако из-за холодных ночей, которые были в предыдущие дни, водоемы не успеют прогреться.

В настоящее время температура водоемов составляет плюс 18-19 градусов, и, несмотря на потепление к концу недели, к выходным вода останется такой же температуры, что считается некомфортным для купания.

Однако на следующей неделе в столице ожидается жаркая погода до плюс 25–30 градусов, «а это характеристика того, что лето возвращается», сказал Вильфанд. Если такая теплая погода продлится хотя бы дней пять, водоемы снова станут комфортными для купания.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал в столице со среды, 14 августа, начало периода солнечной и теплой погоды.

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      Мария Черкасова
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