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14:11, 13 августа 2024Экономика

Москвичам пообещали солнце

Синоптик Вильфанд: со среды в столице ожидается период солнечной погоды

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве со среды, 14 августа, начнется период солнечной и теплой погоды. Об этом агентству «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в понедельник, 12 августа, температура в столице была на три градуса ниже нормы, во вторник, 13 августа — на два градуса, при этом уже в среду москвичи почувствуют изменения. В столице закончатся осадки, на небе перестанут появляться облака, начнется период солнечной погоды днем и лунной ночью. При этом ночи будут прохладными, температура будет держаться на отметке плюс 8–10 градусов, а дневные температуры повысятся до плюс 21–23 градусов.

Такая погода сохранится в течение всех рабочих дней недели, отметил синоптик. В пятницу, 16 августа, потеплеет, сообщил Вильфанд. Температура повысится до плюс 24 градусов, осадков в этот день не прогнозируется.

Ранее синоптик Александр Ильин предсказал, что в середине августа в столичном регионе ожидается похолодание до 17-20 градусов, при этом оно будет кратковременным и чередующимся с коротким периодом потепления. В третьей декаде месяца температура в самые холодные дни будет держаться на отметке 15-20 градусов тепла.

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      Мария Черкасова
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