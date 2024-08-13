Мужчина напоил девочку-подростка ромом и потрогал ее грудь во время полета

Мужчина признался в домогательствах 14-летней девочки на рейсе в США

Мужчина признался в домогательствах 14-летней девочки-подростка на рейсе из Шарлотта в Сан-Диего, США. Подробностями истории поделилось местное издание NBC 7 San Diego.

Инцидент произошел в январе 2023 года. 33-летний Райан Коффи из Сан-Диего сознался в содеянном в суде 12 августа. Американец рассказал, что во время полета он напоил несовершеннолетнюю попутчицу ромом и потрогал внутреннюю часть ее бедра и грудь. Прокуроры заявили, что Коффи ранее не был знаком с подростком.

«Благодаря мужеству храброй девушки, которая сообщила о том, что произошло в самолете, и быстрому вмешательству правоохранительных органов, обвиняемого привлекли к ответственности», — заявила прокурор Тара Макграт.

Как пишет источник, в ноябре Коффи будет вынесен приговор после признания его виновным в сексуальном контакте с несовершеннолетней на борту самолета. Максимально возможное наказание за такое преступление — два года тюрьмы.

Похожая история произошла на рейсе авиакомпании American Airlines в июле 2022 года. 46-летний пассажир во время полета потрогал бедро и грудь несовершеннолетней попутчицы, пока она спала.

