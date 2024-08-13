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19:00, 13 августа 2024Путешествия

Мужчину раздавило лифтом в аэропорту Бангкока

Bangkok Post: механика раздавило лифтом в аэропорту Бангкока
СюжетАварии на шахтах:

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В аэропорту Бангкока механика раздавило лифтом в процессе ремонта. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

Авария произошла в терминале внутренних рейсов гавани Суварнабхуми. Когда мужчина работал с оборудованием на дне шахты, пассажирская кабина над ним внезапно рухнула.

Мастер не выжил. Уточняется, что местные власти уведомили его семью о случившемся.

Ранее в Сочи катер нарушил границы зоны купания и наехал на 17-летнюю девушку. В результате несчастного случая у туристки оказался вспорот живот, а «кишки были наружу».

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      Мария Борисова
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