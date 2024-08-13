На уехавшего из России Смольянинова наложили арест из-за долгов

Приставы арестовали машину актера Артура Смольянинова из-за долгов

Покинувший Россию Артур Смольянинов (признан в России иностранным агентом) задолжал приставам из-за неоплаченных штрафов. Об аресте машины актера сообщил Telegram-канал Shot.

Сообщается, что артист, выступающий против СВО, не оплатил 54 штрафа на сумму 117 тысяч рублей. Столько накопилось с февраля 2023. Также, по информации источника, все это время на автомобиле Смольянинова ездила его мама: последний штраф датирован 26 июля 2024 года.

Продать свой Mazda CX-5 актер тоже не смог, так как машина находится под арестом приставов из-за долгов.

Ранее сообщалось, что актера оштрафовали за нарушение закона об иноагентах.