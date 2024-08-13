Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
09:36, 13 августа 2024Культура

На уехавшего из России Смольянинова наложили арест из-за долгов

Приставы арестовали машину актера Артура Смольянинова из-за долгов

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Покинувший Россию Артур Смольянинов (признан в России иностранным агентом) задолжал приставам из-за неоплаченных штрафов. Об аресте машины актера сообщил Telegram-канал Shot.

Сообщается, что артист, выступающий против СВО, не оплатил 54 штрафа на сумму 117 тысяч рублей. Столько накопилось с февраля 2023. Также, по информации источника, все это время на автомобиле Смольянинова ездила его мама: последний штраф датирован 26 июля 2024 года.

Продать свой Mazda CX-5 актер тоже не смог, так как машина находится под арестом приставов из-за долгов.

Ранее сообщалось, что актера оштрафовали за нарушение закона об иноагентах.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      «Обстановка напряженная». Власти закрыли въезд в один из районов Белгородской области. Там возросла активность ВСУ

      Мошенники под предлогом «секретной операции» забрали у россиянки 30 миллионов рублей

      Запад обвинили в подталкивании грузинской оппозиции к госперевороту

      На уехавшего из России Смольянинова наложили арест из-за долгов

      Сторонники Трампа сочли Харрис «самым радикальным либералом»

      В «Одноклассниках» обновили настройки приватности постов

      Украинские военкомы пожаловались на предвзятое отношение

      Глава Суджанского района заявил о тяжелой обстановке в регионе

      Россиянка через суд забрала у бывшего парня фен Dyson и резинки для волос

      Лучшие хакеры мира собрались в Лас-Вегасе ради взлома машин для президентского голосования

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше