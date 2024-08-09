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17:45, 9 августа 2024Культура

Смольянинова оштрафовали в России

Актера Смольянинова оштрафовали в России за нарушение закона об иноагентах

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актера Артура Смольянинова (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов) оштрафовали в России за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Черемушкинский районный суд признал артиста виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП России (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Смольянинову назначили штраф в размере 47 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что уехавший из России Смольянинов оставил более 160 тысяч рублей долгов по кредитам и невыплаченным штрафам. Актер также оставил матери невыплаченный кредит.

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      Мария Рюрикова
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