Актера Смольянинова оштрафовали в России за нарушение закона об иноагентах

Актера Артура Смольянинова (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов) оштрафовали в России за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Черемушкинский районный суд признал артиста виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП России (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Смольянинову назначили штраф в размере 47 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что уехавший из России Смольянинов оставил более 160 тысяч рублей долгов по кредитам и невыплаченным штрафам. Актер также оставил матери невыплаченный кредит.