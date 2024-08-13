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12:59, 13 августа 2024Бывший СССР

На Украине начали рассылать заочные повестки

«Страна.ua»: на Украине начали рассылать по почте заочные повестки

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

На Украине начали рассылать по почте заочные повестки, которые считаются врученными, даже если человек их не получил. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Представитель Волынского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Ульяна Кравчук сообщила, что повестки приходят призывникам на те адреса, которые они указали в ТЦК или же по последнему месту регистрации.

За неявку в ТЦК в назначенное в повестке время начинается привлечение к административной ответственности — штраф, а также лишение права управлять машиной. При этом не отменяется обязательство явиться по повестке.

Ранее депутат Верховной Рады Роман Костенко призвал снизить мобилизационный возраст до 20 лет. Это необходимо, чтобы обеспечить подразделения здоровыми людьми, которые могли бы выполнять боевые задачи.

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      Илья Таксюр
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