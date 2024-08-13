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17:29, 13 августа 2024Бывший СССР

На Украине поймали пытавшихся протоптать маршрут в Румынию

На Украине поймали пытавшихся протоптать маршрут в Румынию в штанах-кикиморах

Фото: Государственная пограничная служба Украины

На Украине сотрудники Государственной пограничной службы поймали молодых людей, пытавшихся протоптать маршрут в Румынию. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Служба сообщает, что они добрались через высокогорье Карпат почти до границы Румынии. Однако их задержали пограничники на последних 50 метрах. В ведомстве отметили высокий уровень подготовки нарушителей — они оделись в камуфляжные футболки и штаны-кикиморы, благодаря чему удачно прятались в лесах.

На молодых людей составили протоколы об административном нарушении, дела отправили в суд.

Ранее стало известно, что в Румынии при переходе границы задержали почти 15 тысяч украинских дезертиров. По официальным данным, каждый день местные правоохранители находят от 20 до 50 украинцев, которые «в той или иной форме пересекали границу Румынии».

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      Илья Таксюр
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