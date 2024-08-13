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17:30, 13 августа 2024Интернет и СМИ

Звезда Comedy Woman опровергла слух об онкологическом заболевании

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева заявила, что не болела раком

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса, звезда юмористического шоу Comedy Woman Надежда Сысоева опровергла слух о том, что у нее было онкологическое заболевание. Соответствующее заявление артистка сделала в Telegram-канале.

«Видела мнение в соцсетях, что я болела онкологией. Это неправда», — сообщила Сысоева. По словам актрисы, у нее было подозрение на рак, однако оно не подтвердилось.

Она также призвала россиян следить за здоровьем и регулярно проходить обследования.

Ранее Сысоева рассказала, что ее обманули телефонные мошенники, позвонившие ей от имени сотового оператора. Осознав, что стала жертвой злоумышленников, она направилась в ближайший МФЦ, а мошеннику пригрозила обращением в полицию.

В июне 2023 года у Сысоевой обнаружили новообразование в груди. Опухоль вскоре вырезали.

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      Маргарита Щигарева
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