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11:08, 13 августа 2024Наука и техника

Из растений создали антимикробные наночастицы

RSC Advances: из растений создали антимикробные наночастицы

Фото: Lauren Ferstl / Unsplash

Ученые Химико-технологического университета в Праге создали экологически безопасные наночастицы, используя экстракты растений Cannabis sativa и Vitis vinifera. Результаты исследования опубликованы в журнале RSC Advances.

Специалисты разработали метод, при котором биологически активные соединения, извлеченные из отходов каннабиса и винограда, смешиваются с нитратом серебра и тетрахлорзолотой кислотой для получения биметаллических наночастиц (AgAuNP).

Полученные наночастицы были охарактеризованы с использованием спектрофотометрии в ультрафиолетовом диапазоне, а также просвечивающей электронной микроскопии и рентгеновской дифракции. Это позволило ученым подробно изучить структуру и свойства AgAuNP.

Биосинтезированные частицы обладали значительной антимикробной активностью против нескольких штаммов бактерии Pseudomonas aeruginosa. Эти наночастицы не только подавляют рост патогенных микроорганизмов, но и предотвращают образование биопленок, что особенно важно в борьбе с инфекциями, устойчивыми к антибиотикам.

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      Александр Еникеев
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