Названы две причины высоких цен на билеты из Анапы

Турэксперт Мкртчян: билеты из Анапы подорожали из-за высокого спроса

Стоимость билетов на поезда из Анапы превысила 90 тысяч рублей из-за нехватки дополнительных поездов в курортный сезон, считает вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал две главные причины высоких цен на билеты.

По словам турэксперта, за последние два с половиной года в Краснодарский край стало приезжать значительно больше отдыхающих. Из-за приостановки работы аэропортов в южных городах у железной дороги стало больше нагрузки.

Анапа является вторым по количеству койко-мест регионом Краснодарского края после Сочи. Естественно, санатории, здравницы и гостиницы Анапы дали хорошие цены, и люди начали массово приобретать места Алексан Мкртчян президент Альянса туристических агентств России

«Если мы не можем поставить больше поездов в Анапу, но есть аэропорт Адлера, это самая близкая точка к Анапе. Чтобы вы понимали, ходит одна "Ласточка" в сутки [из Адлера в Анапу]. Что нужно было сделать железной дороге? Поставить не одну "Ласточку", а четыре-пять», — объяснил он.

Вторая причина связана с тем, как отдыхающие сами планируют свои поездки, отметил Алексан Мкртчян. Некоторые туристы берут билет только в одну сторону и надеются, что смогут купить обратно уже в Анапе, но из-за высокого спроса это практически невозможно.

Не приезжайте никуда без обратных билетов. К тому же железная дорога дает уникальный шанс: вы можете купить билет с возвратным тарифом и потерять при его сдаче только три рубля денег, причем это не фигура речи. Купите на долгий поезд, а потом спокойно его сдадите, если найдете другие билеты Алексан Мкртчян президент Альянса туристических агентств России

«Что сейчас можно делать? Рядом с Анапой есть станция Тамань, где идет много Крымских поездов. Второй вариант — добраться из Анапы до Краснодара, там ходят "Ласточки", автобусы, такси, и оттуда уже доезжать. Можно еще выше добраться до Тихорецка, где идет много поездов с Северного Кавказа. И совсем крайний вариант, если нужно срочно и вы не хотите никуда пересаживаться — взять такси. Такси будет стоить не сильно дороже железной дороги. Такси до Москвы обойдется где-то в 40 тысяч рублей за машину, вчетвером — 10 тысяч рублей на человека, нижняя полка купе на скорый поезд стоит столько же», — заключил он.

Цены на железнодорожные билеты из Анапы в Москве в августе можно купить по цене от 86 до 92 тысяч рублей.

Как пишет «Парламентская газета» со ссылкой на дочернее предприятие перевозчика — федеральную пассажирскую компанию (ФПК), — столько стоят места с пересадкой в вагоны класса СВ и люкс. «Варианты при запросе подбираются автоматически из того, что вообще имеется в продаже. А пассажир может самостоятельно выбрать из всего набора вариантов», — отметили в компании.