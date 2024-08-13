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11:56, 13 августа 2024Путешествия

РЖД объяснила высокую стоимость билетов из Анапы в Москву

РЖД объяснила стоимость за билет в Анапу в 80‑90 тысяч рублей классом вагона

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) объяснила, что высокая стоимость билетов из Анапы в Москву связана с классом обслуживания. О том, почему в поездах не осталось мест по доступным ценам, пишет «Парламентская газета».

Как сообщает издание, цена за место в поезде с черноморского курорта в Москву доходит до 86-92 тысяч рублей. Более дешевые варианты доступны только с пересадками.

В пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК), «дочки» РЖД, сообщили, что столько стоят билеты с пересадками в вагоны СВ и люкс. «Варианты при запросе подбираются автоматически из того, что вообще имеется в продаже. А пассажир может самостоятельно выбрать из всего набора вариантов», — пояснили в ФПК.

В компании подчеркнули, что цена соответствует классу обслуживания. Кроме того, тарифы в купе, вагонах СВ и люкс, а также стоимость сидячих мест в скоростных поездах не подпадают под регулирование Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Ранее российские туристы оказались заблокированы в Анапе из-за высоких цен на билеты. Из-за сложившейся ситуации отдыхающие не могут вернуться домой. Путешественникам посоветовали выбираться из города на автобусах или самолетом через Сочи.

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      Варвара Кошечкина
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