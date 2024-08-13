Необычное существо из Атлантики заметили на пляже в России

Необычную синюю медузу из Атлантики нашли на пляже в Новороссийске

На пляже в российском городе заметили необычную синюю медузу, которая может быть гостьей из Атлантического океана. Об этом сообщает газета «Новороссийский рабочий».

Отмечается, что нетипичный для российских вод организм был обнаружен на диком пляже между Лиманчиком и Южной Озереевкой в Новороссийске. Изначально необычную медузу приняли за пакет, однако затем дети разглядели в нем морское животное и вытащили его на берег. Примечательно, что найденная медуза обладает необычным внешним видом и насыщенным синим цветом, который в воде выглядит еще более ярким. При этом на ощупь она такая же плотная, как черноморские медузы корнероты.

Биолог Вениамин Голубитченко предположил, что синяя медуза могла приплыть к берегам России из Атлантики. По его словам, подобного представителя морского мира ранее видели у Крыма.

«Они ярко синего цвета, а наши корнероты фиолетовые, имеют рыхлые щупальца, как грозди винограда. А другой вид наших медуз, ушастая аурелия, прозрачная и под куполом имеет крестообразно расположенные органы», — рассказал Голубитченко.

Специалист допустил, что синяя гостья прибыла в Черное море с балластными водами и предупредил, что любую медузу лучше не трогать.

Другой биолог из Крымского федерального университета им. Вернадского Сергей Иванов в свою очередь посчитал, что на новороссийский пляж из Атлантического океана приплыла кубомедуза — опасный вид медуз, чьи щупальца покрыты стрекательными клетками, содержащими сильнейший яд.

Ранее сообщалось, что у берегов Крыма был замечен уникальный дельфин с редчайшей особенностью. Животное дышало ртом. В районе Алушты взрослая афалина, выныривая из моря, поднимала голову, открывала и закрывала рот, после чего снова погружалась в воду.