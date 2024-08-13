Неонацисты признались в поджоге овощебазы в российском регионе

Неонацисты взяли на себя ответственность за поджог овощебазы в Стерлитамаке

Неонацисты признались в поджоге овощебазы в Стерлитамаке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сторонники радикальной идеологии взяли на себя ответственность за нападение на предприятие. В подтверждение своего заявления ультраправые опубликовали видео, на котором двое молодых людей в черных балаклавах разливают горючую жидкость на территории ангара.

В МЧС подтвердили, что на месте пожара обнаружены следы поджога.

11 июля огонь на базе, расположенной на Раевском тракте, уничтожил автомобиль «Газель» с арбузами.

5 августа сообщалось, что в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о поджоге трансформаторной подстанции на железной дороге. Арестованы двое жителей Азова 17 и 20 лет.