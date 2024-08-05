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12:28, 5 августа 2024Силовые структуры

Двух россиян арестовали за поджог за 20 тысяч рублей подстанции на железной дороге

СК: жители Азова 17 и 20 лет арестованы за поджог подстанции на железной дороге

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону расследуется уголовное дело о поджоге трансформаторной подстанции на железной дороге, по которому арестованы двое жителей Азова 17 и 20 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Молодым людям вменяется статья 205 УК РФ («Покушение на теракт»). Сотрудники МВД и ФСБ установили их причастность к поджогу подстанции на железнодорожном перегоне «Батайск — Азов», который был совершен 31 июля.

На допросе задержанные признались, что получили 20 тысяч рублей за преступление. Деньги им перевел неустановленный куратор на электронный кошелек. 

26 июля сообщалось, что Красноярский краевой суд вынес приговор двум подросткам за попытку диверсии. Один из них получил 5,5 года воспитательной колонии, второй — 4 года. Отмечается, что один из фигурантов дела признан также виновным в поджоге релейных шкафов на железной дороге в Уяре.

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      Любовь Ширижик
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