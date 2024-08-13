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20:13, 13 августа 2024Бывший СССР

Полковник рассказал о назначении «грязной бомбы»

Полковник Кошкин: «грязную бомбу» могут использовать для заражения местности

Фото: Gleb Garanich / Reuters

«Грязная бомба», которая, как предположили в Минобороны, может быть у Украины, используется, в частности, для заражения местности, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.

«Речь об этом [о наличии у Украины "грязной бомбы"] идет не один год. В районе Чернобыля проводились испытания, конструировали эту бомбу. Также часть соответствующих чертежей была обнаружена на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)», — рассказал полковник.

Он объяснил, что «грязную бомбу» создают с использованием отработанных ядерных отходов и большого заряда взрывчатых веществ. Задача такого оружия — произвести заражение окружающей территории.

«Эта бомба разбрасывает радиоактивные элементы, чтобы они фонили, заражали местность, — сказал Кошкин. — [В случае Украины] главное — нагнать страху, запугать соседей, чтобы те надавили на Россию».

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов заявил, что у Киева, вероятно, есть «грязная бомба».Он добавил, что ВСУ, якобы, уже применяли на поле боя отравляющие вещества, которые могли быть синтезированы только в Соединенных Штатах, так как промышленность других стран на это не рассчитана.

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