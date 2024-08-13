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08:08, 13 августа 2024Бывший СССР

Объекты инфраструктуры повреждены в Сумской области

Сумская ОВА сообщила о повреждении объектов инфраструктуры в Сумах

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Объекты инфраструктуры были повреждены в Сумах в результате удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация (ОВА) в своем Telegram-канале.

Как сообщается, в ночь на 13 августа ВС России нанесли ракетный удар по инфраструктурным объектам в Сумах. Количество объектов и их назначение не уточняется.

На месте ударов в настоящий момент работают аварийные службы. «Последствия атаки уточняются», — заявили в Сумской ОВА.

12 августа в Сумах получил повреждения объект критической инфраструктуры. Также появилась информация о повреждении объекта промышленной инфраструктуры в городе Мирополье.

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      Алевтина Запольская
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