Одна страна нарастила поставки мяса в Россию до максимума с 2017 года

РИА Новости: экспорт мяса из Бразилии в Россию вырос до 59,5 миллиона долларов

По итогам июля 2024 года суммарная стоимость поставок мяса из Бразилии в Россию выросла до максимума с ноября 2017-го и достигла уровня в 59,5 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на таможенные данные латиноамериканской страны.

В месячном выражении стоимость поставок бразильского мяса выросла в 2,2 раза. Закупки мяса крупного рогатого скота за этот период времени увеличились в 1,5 раза и достигли отметки в 32,1 миллиона долларов, свинины — в 2,1 раза, до 888,7 тысячи долларов. В свою очередь, стоимость поставок субпродуктов из птицы в июле выросла в восемь раз и составила 20,2 миллиона долларов, из других видов мяса — в 2,3 раза, до 6,3 миллиона.

Что касается самой Бразилии, то суммарные объемы экспорта мяса из этой страны на мировой рынок в июле оказались максимальными с сентября 2022 года и достигли уровня в 2,25 миллиарда долларов (плюс 19 процентов). Главным импортером этой продукции из латиноамериканского государства стал Китай, закупивший продукцию на сумму в 723,3 миллиона долларов (прирост на треть). В топ-3 покупателей также вошли Объединенные Арабские Эмираты (плюс 7 процентов, до 135,8 миллиона) и Япония (плюс 40 процентов, до 128,1 миллиона).

Ранее агентство РИА Новости сообщило о резком росте экспорта российской продукции в Бразилию. По итогам июля 2024 года показатель увеличился в 1,7 раза в сравнении с тем же периодом 2023-го и достиг отметки в 1,2 миллиарда долларов. В свою очередь, суммарная стоимость поставок бразильской продукции в РФ за это время составила 102 миллиона долларов, оставшись на прошлогоднем уровне.