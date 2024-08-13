Отпуск мечты супружеской пары превратился в ад из-за потопа в роскошной гостинице

The Mirror: супруги поехали в отпуск в Мексику и оказались в затопленном отеле

Супружеская пара поехала в отпуск мечты в Мексику и заявила, что отдых превратился в ад из-за потопа в гостинице. Историю туристов передает издание The Mirror.

Британец Пол Харрис поехал в Канкун с женой Джен Паффетт, чтобы отметить свое 60-летие. Они остановились в пятизвездочном отеле Azul Beach Resort Riviera и заплатили за две недели пребывания 4000 фунтов стерлингов (468 тысяч рублей). Однако роскошная гостиница оказалась настоящим разочарованием для супругов, когда из вентилятора в потолке в комнату хлынула дождевая вода.

По словам Харриса, вода затопила весь пол в номере и ванной. Из-за этого мужчина поскользнулся и ударил плечо. Разгневанные отдыхающие потребовали у туроператора TUI вернуть им половину потраченных средств — 2000 стерлингов (233 тысячи рублей). Но компания предложила лишь 400 фунтов стерлингов (46 тысяч рублей) в качестве компенсации.

Ранее американские туристы отправились в отпуск мечты на Бора-Бора и застряли там из-за забастовки профсоюзов.