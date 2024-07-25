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16:33, 25 июля 2024Путешествия

Пара поехала в медовый месяц мечты и застряла на острове в Тихом океане

Daily Mail: молодожены поехали на Бора-Бора и застряли там из-за забастовки

Фото: Artak Petrosyan / Unsplash

Американские туристы отправились в отпуск мечты на Бора-Бора и застряли там из-за забастовки профсоюзов. Своей историей они поделились в соцсетях, на публикации обратил внимание таблоид Daily Mail.

Молодожены Омид и Карра Казраван поехали на остров в Тихом океане в медовый месяц, но в день отъезда узнали, что все рейсы с курорта отменили из-за забастовки работников аэропорта.

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По словам Омида, добраться до материка можно было на корабле, но путь занял бы восемь часов. Авиакомпания также предложила паре уехать на грузовом судне, но, как выяснили путешественники, на нем не было даже сидений.

В итоге Казраванам и еще восьмерым отдыхающим пришлось арендовать небольшой самолет за 7,5 тысячи долларов (почти 640 тысяч рублей).

Ранее были раскрыты места отдыха российских миллиардеров. Так, яхту президента «Норникеля» Владимира Потанина заметили в Ницце.

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      Мария Борисова
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