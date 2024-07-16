Раскрыты места отдыха Потанина и Абрамовича

«Антиглянец»: миллиардеры Потанин и Абрамович отдыхают в Ницце и Мармарисе

Российские миллиардеры Владимир Потанин и Роман Абрамович отдыхают в Ницце и Мармарисе. Места швартовки яхт богачей раскрыл Telegram-канал «Антиглянец».

По данным источника, яхту Barbara, которая принадлежит президенту «Норникеля» Потанину, заметили на Лазурном Берегу Франции. На судне есть тренажерный зал, бассейн, аквариум с экзотическими рыбами.

«Говорили, что миллиардер собирался ее продавать за 211 миллионов долларов, но, похоже, передумал — в конце концов, в ЕС он (пока) не под санкциями», — отмечается в публикации.

По Французской Ривьере также курсирует яхта Lioness V, ранее принадлежавшая основателю Topshop Филиппу Грину. Сейчас неназванный богач арендует ее за 380 тысяч евро (почти 37 миллионов рублей) в неделю. Там же замечена Phoenix 2, которой владеет польский магнат Себастьян Кульчик. Аренда этого судна с танцплощадкой и художественной галереей обходится в миллион долларов в неделю (88,5 миллиона рублей).

В Тулоне швартуется яхта Black Pearl с черными парусами — наследие предпринимателя Олега Бурлакова. А яхта Eclipse другого российского олигарха, Романа Абрамовича, пришвартована на турецком курорте Мармарис.

Ранее «Антиглянец» писал, что многим российским богачам этим летом не удалось поехать Европу. Они поздно подали документы на шенген и лишились отдыха в Греции, Франции и Италии.