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14:01, 15 июля 2024Путешествия

Российские богачи остались без отдыха в Европе

«Антиглянец»: российские светские путешественники не вовремя подают на визы
СюжетВизы в Европу:

Фото: Vincenzo De Simone / Unsplash

Многим российским светским путешественникам летом 2024 года не дали шенгенские визы из-за того, что они не вовремя подали документы. О том, что отечественные богачи остались без отдыха в Европе, пишет Telegram-канал о светской жизни «Антиглянец».

По данным источника, некоторым обеспеченным туристам задержали выдачу паспортов, и из-за этого их виллы «стоимостью несколько тысяч евро в день» простаивали.

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«Летом между Лазуркой, Миконосом и югом Италии стандартно начинается броуновское движение с целью вымутить приглашение или вписку. К кому присоединиться на яхте? Кому упасть на хвост частного джета? Кто позовет на ДР [день рождения]? Но тут визы смешали карты, и движение стало совсем хаотичным», — пишет Telegram-канал, поясняя, что богачам приходится брать на отдых вместо своих друзей, оставшихся без виз, случайных знакомых.

В начале июля сообщалось, что россиянам станет сложнее получить шенгенскую визу в Италию. Теперь ее будут делать еще дольше — от 45 дней.

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      Алина Черненко
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