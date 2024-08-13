Пилотов российского самолета попытались ослепить лазером в небе

Пилотов летевшего из Москвы в Челябинск Boeing пытались ослепить лазером в небе

Пилотов самолета российской авиакомпании попытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Челябинск Boeing 737-800 сразу после вылета. Экипаж доложил об освещении лазером зеленого цвета на высоте примерно 1,2 тысячи метров в районе столичного аэропорта Внуково.

Несмотря на произошедшее, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. Отмечается, что пассажирский лайнер благополучно приземлился в авиагавани Баландино, никто не пострадал.

В понедельник, 12 августа, у российского учебно-тренировочного самолета Diamond DA40 отвалилось колесо во время взлета. Инцидент произошел в Ульяновской области.