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09:12, 13 августа 2024Путешествия

Пилотов российского самолета попытались ослепить лазером в небе

Пилотов летевшего из Москвы в Челябинск Boeing пытались ослепить лазером в небе

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Пилотов самолета российской авиакомпании попытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Челябинск Boeing 737-800 сразу после вылета. Экипаж доложил об освещении лазером зеленого цвета на высоте примерно 1,2 тысячи метров в районе столичного аэропорта Внуково.

Несмотря на произошедшее, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. Отмечается, что пассажирский лайнер благополучно приземлился в авиагавани Баландино, никто не пострадал.

В понедельник, 12 августа, у российского учебно-тренировочного самолета Diamond DA40 отвалилось колесо во время взлета. Инцидент произошел в Ульяновской области.

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      Фариза Бацазова
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