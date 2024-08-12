В российском аэропорту объявили тревогу из-за летающего без шасси два часа самолета

В Ульяновской области у самолета Diamond DA40 отвалилось колесо

У российского учебно-тренировочного самолета Diamond DA40 отвалилось колесо во время взлета. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел в Ульяновской области в понедельник, 12 августа. Отмечается, что в настоящее время воздушное судно летает в небе над регионом без переднего шасси. На борту находятся пилот-инструктор и курсант Ульяновского училища гражданской авиации. Самолет принадлежит учебному заведению.

Судно уже больше двух часов находится в воздухе, вырабатывая топливо, которого было заправлено примерно на три часа полета. Сейчас самолет готовится совершить аварийную посадку на аэродроме вылета. В аэропорту объявлена тревога.

Ранее у самолета российской авиакомпании треснуло лобовое стекло в небе. Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Челябинска в Москву Boeing 737-800 4 августа.