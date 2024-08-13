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16:26, 13 августа 2024Путешествия

Пилоты заметили несколько НЛО в воздухе и сняли их на видео из кабины

Пилоты заметили НЛО на рейсе из Саудовской Аравии в Нигерию и сняли их на видео

Пилоты пассажирского самолета заметили неопознанный летающий объект (НЛО) в полете и сняли его на видео из кабины. Ролик опубликован на канале командира корабля Рууда Ван Пангеманана в YouTube.

Нештатная ситуация произошла на рейсе Boeing 747 из Саудовской Аравии в Нигерию. На записи видны вспыхивающие в воздухе огни, которые несколько раз появлялись справа от воздушного судна.

По словам пилотов, световые шары были чрезвычайно яркими, свободно двигались и выстраивались в линию рядом друг с другом. Сначала экипаж подумал, что это огни легкомоторного самолета, однако объекты не отображались на радаре.

В апреле пассажирка самолета заметила НЛО в небе над Нью-Йорком. Предмет по форме напоминал летающий цилиндр, который двигался гораздо быстрее лайнера.

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      Мария Борисова
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