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21:27, 13 августа 2024Силовые структуры

Поджигателей военкомата в Мурманске осудили на 17 и 14 лет

ФСБ: поджигателей военкомата в Мурманске осудили на 17 и 14 лет лишения свободы

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Северный флотский военный суд вынес приговор двум россиянам, которые подожгли военкомат в Мурманске. Они получили 17 и 14 лет лишения свободы, часть осужденные проведут в тюрьме, часть – в колонии строго режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ России по Мурманской области.

По версии следствия, один из осужденных состоял в переписке с сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и склонял второго вступить в Вооруженные сил Украины (ВСУ), после чего предложил поджечь военкомат.

Поддавшись на уговоры, осужденный И.Садков 23 февраля 2023 года осуществил поджог военкомата при помощи самодельной зажигательной смеси. В ходе обыска у него также обнаружили около 100 грамм наркотических веществ.

Россияне были осуждены на 17 и 14 лет, подстрекатель получил срок по делу о госизмене и склонению к содействию террористической деятельности, а исполнитель — за совершение теракта и хранение наркотиков в особо крупном размере. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мошенники убедили 77-летнего пенсионера совершить поджог военкомата.

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      Марина Совина
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