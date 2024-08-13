Покрывший все тело татуировками мужчина поверил в Бога и решил их удалить

Самый татуированный мужчина Бразилии поверил в Бога и удалил татуировки

Мужчина, покрывший тело татуировками на 95 процентов, поверил в Бога и решил их удалить. Об этом пишет Daily Mail.

35-летний Леандро де Сауза был известен как самый татуированный мужчина Бразилии. Он начал делать татуировки еще в подростковом возрасте. Первые рисунки были вдохновлены популярными рок-группами его юности — Nirvana, Guns N' Roses и Metallica. Затем де Сауза женился на любимой девушке, через некоторое время у них родился сын. Однако брак продлился недолго, и после развода бразилец ударился во все тяжкие — начал регулярно употреблять наркотики и алкоголь. Де Сауза целиком забил татуировками лицо и шею. Его качестве диковинки приглашали на мероприятия.

Около трех лет назад мужчина понял, что больше не может так жить. Он отправился в приют для наркозависимых и попросил о помощи. «Я больше не мог выносить ту жизнь, которую вел. Я был достопримечательностью [на мероприятиях, которые посещал] и чувствовал себя цирковым животным», — рассказал де Сауза. В приюте его познакомили с евангелизмом, видом протестантизма. В итоге де Сауза обрел веру и начал процесс удаления 170 татуировок.

Бразилец стал проповедовать в тюрьмах, где родители находятся вместе с детьми. Он полностью отказался от спиртного и наркотиков и уже три года ничего не употребляет и не пьет алкоголь. Ему понадобится еще около двух лет, чтобы при помощи лазера окончательно избавиться от татуировок.

«Это гораздо больнее, чем набивать их. Это в три раза больнее. Даже с анестезией этот процесс очень болезненный», — признался де Сауза.

Ранее жительницу Уэльса с 800 татуировками выгнали из церкви. 46-летнюю Мелиссу Слоан прозвали «самой татуированной матерью Великобритании» из-за ее экстремальной внешности. На ее теле более 800 татуировок.