Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:37, 4 апреля 2024Из жизни

«Самой татуированной матери Великобритании» запретили посещать церковь

Daily Star: в Уэльсе женщину с 800 татуировками выгнали из церкви

Фото: @melissa.sloan.357284

Жительницу Уэльса с 800 татуировками выгнали из церкви. Об этом сообщает Daily Star.

46-летнюю Мелиссу Слоан прозвали «самой татуированной матерью Великобритании» из-за ее экстремальной внешности. На теле матери семерых детей более 800 татуировок, большую часть которых набил ее партнер Люк.

Из-за необычного внешнего вида женщине не раз отказывали в посещении различных заведений. А недавно она была изгнана из церкви, куда стала ходить после появления у Люка проблем со здоровьем. По словам Мелиссы, священник призвал ее покинуть здание во время молитвенных песнопений и запретил посещать церковь. Причиной такого решения стало ее якобы слишком громкое пение и многочисленные татуировки на теле. «Церковь должна открывать свои двери для всех, но меня выгнали оттуда. Я пела вместе со многими людьми, это было безумие», — говорит женщина.

Материалы по теме:
Из мира Барби Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
Из мира БарбиНекоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
19 января 2018
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022

Мелисса заявила, что больше «не верит в церковь». Она сказала, что верующие, прогнавшие ее из церкви, забыли об одной из главных заповедей христианства — «возлюби ближнего своего». Несмотря на это, по словам женщины, она не перестала верить в Бога. «Я здесь ради Иисуса, как и все остальные. Он будет любить меня, потому что он никого не осуждает», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что фермер из Китая столкнулся со сложностями в поиске работы из-за нестандартной внешности. Мужчина сходил на собеседования более чем на десять фабрик по производству электроники в течение десяти дней, однако все потенциальные работодатели отказали ему в приеме на работу.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об усилении ударов ВС России по военным объектам Украины

      У Сергея Зверева нашли долги за квартиру

      Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

      Раскрыт заработок авторов «ВКонтакте»

      Иностранный футболист рассказал об удивившей его вещи в России

      Опухоль весом с восьмилетнего ребенка выросла в животе россиянки за полгода

      В Запорожье произошла серия мощных взрывов

      В Харькове атаковали училище с иностранными танками и инструкторами

      ФСБ изъяла у двух россиян оружие и боеприпасы и задержала их

      Женщина устроила погром на могилах бойцов СВО в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше