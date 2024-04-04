«Самой татуированной матери Великобритании» запретили посещать церковь

Daily Star: в Уэльсе женщину с 800 татуировками выгнали из церкви

Жительницу Уэльса с 800 татуировками выгнали из церкви. Об этом сообщает Daily Star.

46-летнюю Мелиссу Слоан прозвали «самой татуированной матерью Великобритании» из-за ее экстремальной внешности. На теле матери семерых детей более 800 татуировок, большую часть которых набил ее партнер Люк.

Из-за необычного внешнего вида женщине не раз отказывали в посещении различных заведений. А недавно она была изгнана из церкви, куда стала ходить после появления у Люка проблем со здоровьем. По словам Мелиссы, священник призвал ее покинуть здание во время молитвенных песнопений и запретил посещать церковь. Причиной такого решения стало ее якобы слишком громкое пение и многочисленные татуировки на теле. «Церковь должна открывать свои двери для всех, но меня выгнали оттуда. Я пела вместе со многими людьми, это было безумие», — говорит женщина.

Мелисса заявила, что больше «не верит в церковь». Она сказала, что верующие, прогнавшие ее из церкви, забыли об одной из главных заповедей христианства — «возлюби ближнего своего». Несмотря на это, по словам женщины, она не перестала верить в Бога. «Я здесь ради Иисуса, как и все остальные. Он будет любить меня, потому что он никого не осуждает», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что фермер из Китая столкнулся со сложностями в поиске работы из-за нестандартной внешности. Мужчина сходил на собеседования более чем на десять фабрик по производству электроники в течение десяти дней, однако все потенциальные работодатели отказали ему в приеме на работу.

