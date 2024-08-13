Покупатели отвернулись от московской «вторички»

Росреестр: число сделок с «вторичкой» в Москве снизилось на 15 процентов

Число сделок на вторичном рынке недвижимости в Москве за период с января по июль 2024 года упало на 15 процентов относительно аналогичного периода 2023 года, до 79,1 тысячи. О том, что покупатели отвернулись от этого типа столичного жилья, «Ленте.ру» сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

По информации специалистов, в июле текущего года было зарегистрировано 13,2 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи недвижимости, что на 12 процентов меньше по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Между тем относительно июня 2024-го в июле количество сделок увеличилось на 16 процентов. В Росреестре отметили, что показатель стал максимальным с начала года и превзошел пиковый результат апреля на 0,6 процента.

Днем ранее стало известно, что за последний месяц готовые квартиры подешевели в 11 из 16 городов-миллионников. Сильнее всего стоимость «вторички» снизилась в Санкт-Петербурге — на 3,2 процента.